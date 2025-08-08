ウェルディッシュ [東証Ｓ] が8月8日大引け後(17:00)に決算を発表。25年8月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比5.1倍の4100万円に急拡大した。 同時に、期末一括配当を従来計画の1円→1.5円(前期は2円)に大幅増額修正した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.6％→6.5％に大幅改善した。 ※25年8月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前