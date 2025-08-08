9日の西武戦（ベルーナ）に先発する楽天・滝中瞭太投手（30）が本拠の楽天モバイルパークでキャッチボールなどで調整した。チームは3連勝中。CS圏内の3位オリックスに2・5差に迫っており「勝ち負けはもちろん大事ですが、まずは自分の仕事をしたい」と静かに闘志を燃やした。敵地では一昨年5月に9回1死まで無安打の快投を演じたが、今季は2試合に先発し、0勝1敗、防御率7・71と苦戦中。「着替えをたくさん持って行きたい」と