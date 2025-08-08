環境への配慮や動物愛護の精神を製品に反映することで知られる【ステラ マッカートニー】。「ファラベラ」をはじめ、人気のバッグを多数ラインナップしています。数あるバッグの中から、即戦力だけをピックアップ。 唯一無二のシェイプを持つ「ファラベラ」は、マルチに持てるのも魅力！ 「ファラベラ タイニー トートバッグ」[縦17×横18×マチ7cm]\137,500 【ステラ マッカートニ}