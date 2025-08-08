石破茂首相、韓国の李在明大統領日韓両政府は、韓国の李在明大統領が8月下旬に日本を訪問する方向で調整に入った。6月に李氏が大統領に就任してから初の来日となる。複数の日韓外交筋が8日、明らかにした。石破茂首相と会談し、日韓関係の安定的発展に向けて意思疎通を継続する方針を確認する。首脳が相互往来する「シャトル外交」の第1弾となる見込みだ。今年は日韓国交正常化60周年の節目に当たる。日本政府は、核・ミサイル