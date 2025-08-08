国土交通省は8日、運賃支払いがICカードなど電子決済に限られる完全キャッシュレスバスを、本年度は17都府県の42路線で運行すると発表した。昨年度の29路線から大幅に増やした。キャッシュレス対応に不慣れな乗客への配慮が必要なため、本格導入に向けた課題を検証する。42路線は石川県の北陸鉄道や、愛媛県の伊予鉄バスなどが運行。空港やスポーツ競技場などと市街地をつなぐ路線、外国人や観光客の利用が多い路線などから選