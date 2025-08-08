東京都では8日午後3時までに男女33人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁によりますと、都内では午後3時までに、15歳から93歳までの男女合わせて33人が熱中症の疑いで医療機関に救急搬送されました。これまでに重症の人は確認されていませんが、50代から80代までの男女16人が中等症、17人が軽症です。東京消防庁はこまめな水分補給などを呼びかけています。