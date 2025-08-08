カリフォルニアアシカの赤ちゃん（四国水族館 提供） 四国水族館（香川・宇多津町）で2025年6月15日、カリフォルニアアシカの赤ちゃん（メス）が生まれました。 8月10日から四国水族館の海豚ホールのモニターで、誕生から6週間までの成長記録動画を公開します。 飼育スタッフや誕生直後やミルクを飲む様子、体重測定、水遊びの様子などを撮影し、約5分の動画に編集しました。リピート再生します。