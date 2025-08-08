岡山西警察署 SNSで知り合った10代の少女に現金を渡して性行為をしたなどとして、岡山市の小学校に勤務する教師の男が8日、逮捕されました。男は容疑を一部否認しています。 児童買春の疑いで逮捕されたのは、岡山市の小学校に勤める常勤講師の男（26）です。 警察によりますと男は7月、岡山県南部に住む10代の少女が16歳未満であることを知りながら、現金1万円を渡し男の自宅で性交などをした疑いが持たれています。