女優の古村比呂が7日に自身のアメブロを更新。32回目の抗がん剤治療を受けたことと、頭痛の検査結果を報告した。【映像】“GTO出演女優”希良梨、2クール目の抗がん剤治療この日、古村は「今日は採血検査OK！3日間しんどかった頭痛を報告」したといい「脳転移の可能性も考えて眼の動き 手の動き 真っ直ぐ歩けるか？のチェックを行って」と検査を受けたことを説明。医師から「脳転移はありません。たぶん肩首の筋肉の緊張から来