岡本の帰還は巨人にとって大きな追い風になるはずだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今シーズン、つらいニュースが多かったG党にとって、朗報と言えるでしょう。左肘じん帯損傷からの1軍復帰を目指す岡本和真が、2軍戦に出場して完全復活への階段を着々と登っています。1軍行きのGOサインは時間の問題となっており、ペナント争いが激しさを増す終盤戦、巨人に弾みがつくのは間違いありません。【動画】この圧巻のパワー！岡本