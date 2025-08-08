今回、Ray WEB編集部はカップルの出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。合コンで出会ったイケメンな彼とお付きあいを始めた主人公。順調だと思っていた矢先、彼のSNSを発見。そこには、まさかの写真が投稿されており…！？原案：Ray WEB編集部作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】イケメン彼氏に浮気疑惑が！？問い詰めると【衝撃の事実】が発覚して...？