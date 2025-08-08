（高山 基彦 キャスター）「午後1時前の静岡市です。日差しが強くて肌がヒリヒリします。手元の温度計は37.5℃と表示されていますが、時折、心地のいい風が吹いています」8日も熱中症警戒アラートが発表され、厳しい暑さとなった静岡県内。最高気温は静岡市駿河区と川根本町で35.7℃、浜松市天竜区で35.4℃で猛暑日となったほか、県内18の観測地点全てで30℃を超えました。（静岡市街で）「車に乗ったり降りたりするの