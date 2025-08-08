お笑いコンビ「中川家」の剛（54）が8日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。中川家あるあるを明かした。中川家は今月3日に「中川家の特大寄席2025」を開催。番組では、ライブビューイングに参加した女性からのメールが紹介された。ともに参加した10歳の息子が開演前にソワソワしたかと思いきや、「ママどうしよう、若い人がいない」と語りかけてきたという内容だった。