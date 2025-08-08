GfK/NIQ Japanによるダウンロード・アルバム売上レポートから、2025年8月4日〜8月6日の集計が明らかとなり、NEWS『変身』が919ダウンロード（DL）でトップを走っている。本作は、8月6日にリリースされたNEWSの15thアルバム。“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核にし、様々なアプローチで“変身”というテーマを表現した作品になっているという。現在2位以下に200DL超の差をつけて