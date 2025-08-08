8月のお盆休みに帰省する方も多いのではないでしょうか。帰省する際のおみやげの新定番になるかもしれないおみやげを東京駅で田粼さくらキャスターが取材しました。田粼さくらキャスター「東京駅にやってきました！いま帰省みやげのトレンドにある変化が起きているそうなんです」田崎キャスターが向かったのは、夏休みシーズンで大にぎわいの駅ナカ。駅で買う帰省みやげといえば日持ちする「お菓子」をイメージします