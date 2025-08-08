日本マイクロソフトから東京都職員に転職した金沢聖訓さん＝4月、東京都庁11月に日本で開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」で東京都の広報担当を務める金沢聖訓さん（49）は、25年間勤めた日本マイクロソフト（MS）を大会のために退職し、都職員に転身した。背中を押したのは、多様性を重んじるIT企業での経験だった。「多くの人にお越しいただき、選手に声援を送ってほしい」と大会をPRする。金沢さん