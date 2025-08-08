自民党の岸田文雄前首相は8日、小泉進次郎農相と国会内で約30分会談した。関係者が明らかにした。小泉氏が取り組む農業政策や、参院選大敗を受けた党内情勢を議論したとみられる。昨年の総裁選に出馬した小泉氏は「ポスト石破」候補の一人と目され、小泉氏は6日に自民の麻生太郎最高顧問と会談している。