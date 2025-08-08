きょうは野党にも動きがありました。日本維新の会は先ほど両院議員総会を開催し、国会議員団のトップを務める共同代表に藤田前幹事長を選出しました。日本維新の会は先月行われた参議院選挙で比例代表の得票数がおよそ437万票と前回の参院選から大きく減らし、前原共同代表は責任をとる形で辞任する意向を表明していました。先ほど開かれた両院議員総会では、前原氏の後任を選ぶ選挙がおこなわれ、国会議員による投票の結果、全体