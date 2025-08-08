楽しい夏休みの旅行！・・・その前に、やらなければならないのが「荷造り」。でも「キャリーケースに入らない！」「ぐちゃぐちゃになる」などのお悩みも…整理収納アドバイザーの中村美咲さんに、今知っておきたいパッキング術を教わります。【写真を見る】“旅の裏ワザ”は洗濯ばさみ！？衣類が崩れない畳み方も プロ直伝『パッキング術』【ひるおび】型崩れも防止！衣類のたたみ方中村さんによると、衣類のパッキングで大事なの