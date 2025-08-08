函館税関千歳税関支署は2025年8月8日、関税法違反の疑いで、タイ国籍の女を札幌地検に告発したと発表しました。告発されたのは、タイ国籍の住所不定・自称レストラン経営のラッチャーダホン・ラーチャホン容疑者（24）です。ラーチャホン容疑者は7月23日、飛行機でタイから新千歳空港に到着し日本へ入国する際、携帯していたトートバッグ内に0.07グラムの麻薬であるケタミン塩酸塩を隠して持ち込もうとし