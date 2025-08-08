近畿地方は、明日9日の日中は日差しが降り注ぐでしょう。ただ、明後日10日から11日にかけては広い範囲で本降りの雨となり、警報級の大雨になる恐れもあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意をしてください。お盆の天気明日9日の夜から雨10日〜11日は警報級の大雨の可能性近畿地方は、明日9日の日中は、晴れて強い日差しが降り注ぐでしょう。ただ、山沿いを中心に雨や雷雨になる所もある見込みです。また、夜は