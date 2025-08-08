８日、試合を終えたリッカルド・ランカン。（成都＝新華社記者／陳誠）【新華社成都8月8日】ワールドゲームズ成都大会は8日、オリエンテーリング男子のミドルディスタンス決勝が行われ、スイスのリッカルド・ランカンが優勝し、今大会の金メダル第1号となった。８日、試合を終えたリッカルド・ランカン。（成都＝新華社記者／陳誠）