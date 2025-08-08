保育体験ツアー認定こども園 高松東幼稚園高松市春日町 香川県の高校生を対象に保育の仕事を体験するイベントが8日開かれ、参加した高校生が魅力ややりがいを学びました。 高松大学・高松短期大学が開いた保育体験ツアーです。香川県の高校生8人が参加しました。 保育士や幼稚園教諭を志す高校生に仕事を体験してもらおうと約10年前から行っています。 参加した高校生は、高松短期大学で保育につ