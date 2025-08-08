「NHK党」党首の立花孝志氏斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及した竹内英明元県議＝1月に死亡＝に関する虚偽の情報を動画投稿サイトなどで発信したとして、竹内氏の妻が名誉毀損容疑で政治団体「NHK党」党首の立花孝志氏（57）を県警に刑事告訴したことが8日、分かった。妻が神戸市で記者会見し明らかにした。2回にわたり告訴し、6月13日と同30日に受理された。竹内氏は文書問題の県議会調査特別委員会（百条委）委員