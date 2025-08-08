岡山県警は8日、16歳未満の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして不同意性交と児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）の疑いで、岡山市の市立岡山中央小講師、森本佑樹容疑者（26）を逮捕した。「渡した現金は対価ではないので児童買春ではない」と容疑を一部否認している。2人は交流サイト（SNS）で知り合ったという。逮捕容疑は7月5日午後3時〜6時20分ごろ、自宅で少女に1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。市教