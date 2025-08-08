８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．５４ポイント（０．１２％）安の３６３５．１３ポイントと５日ぶりに反落している。外部環境の不透明感が嫌気される流れ。米経済のスタグフレーション（不況下のインフレ）が改めて意識されたほか、米高関税政策が世界景気を冷やすとの不安もくすぶっている。また、上海総合指数はこのところ、約３年７カ月ぶりの高値水準を連日で切り上げていただけに、売り圧