全身がんを公表している高須クリニックの高須克弥院長（80）が27日、X（旧ツイッター）を更新。組織診断報告書を公開した。「癌ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった」と書き出した上で「まいったな、こりゃ。なう」とつづった。合わせて組織診断報告書を公開。報告書には「検体は膀胱生検＜1＞〜＜5＞です（＜1＞三角部、＜2＞後壁、＜3＞ミギ側壁、＜4＞ヒダリ側壁、＜5＞頂部）。＜1＞〜＜5＞いずれも大小不同の