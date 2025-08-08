熊本県の遊園地「グリーンランド」に2028年春頃、新型のジェットコースターが誕生する。グリーンランドリゾートが8日、発表した。【画像】日本一のアトラクション数「グリーンランド」導入予定のコースターは、「ハイブリッドコースター（仮称）」。鉄製の支柱と木製の走路で構成された、国内でも希少な型式。九州では初めて導入されるジェットコースターとなる。全長は620.8メートルで、アメリカ合衆国製。施工は大阪本社の