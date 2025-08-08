楽しい学校生活ユダヤ人というだけで命を落とした少女の物語／日記で平和を願った少女アンネ・フランク（1）ナチス・ドイツの占領下で、ユダヤ人というだけで迫害され、わずか15歳で命を落とした少女アンネ・フランク。温かい家庭に生まれ、好奇心が旺盛でおしゃべりが大好きな女の子でした。ナチスによる迫害が厳しくなり、ドイツからオランダに逃れた一家でしたが、その地も侵攻され、生活や命を脅かされるようになります。ジャ