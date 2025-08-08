◆ソフトバンク投手練習（8日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、シーズン中に背番号を変更した日本ハムの北山亘基投手（26）から連絡があったことを明かした。北山は4日に新人時代から背負っていた「57」から「15」に変更。前半戦終了後、日本ハム時代の2018〜23年につけていた上沢に「後半戦から15番を背負わせてもらうことになりました！」とLINEで連絡があった。「あいつは律儀な男なので」