■台風11号(ポードル) 【画像】今後の天気 8月8日15時45分発表気象庁 8日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    小笠原近海中心位置    北緯20度30分 (20.5度)東経145度10分 (145.2度)進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)中心気圧    998 hPa中心付近の最大風速    2