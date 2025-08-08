¼«Ì±ÅÞ¡ÊÀÐÇËÌÐÁíÍýÁíºÛ¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÅÞËÜÉô£¸³¬¤Ï¿ôÉ´¿Í¤ò±Û¤¹ÊóÆ»¿Ø¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Àè·î£²£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ËÂ³¤­¡¢¶õÀÊ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀµÌÌ£²ÎóÌÜÀÊ¤Ë¤ÏËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡¢£³ÎóÌÜ¤ËÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡£Äê¹ï¸á¸å£²»þÈ¾¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤ÁËÁÆ¬¤Ç¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¸¬µõ¤Ë³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£