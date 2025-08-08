米プロリーグ「ＭＬＳ」ロサンゼルスＦＣに電撃移籍した韓国代表ＦＷソン・フンミン（孫興民＝３３）に韓国メディアがドジャース大谷翔平投手（３１）との?コラボ?を期待した。プレミアリーグ、トットナムで１０年間プレーしたソン・フンミンがロサンゼルスに電撃移籍。ドジャースも５日に球団公式ＳＮＳ通じて「ソン・フンミンがロサンゼルスに来たことを歓迎する」という文と共に２３年ＷＢＣ韓国代表のキム・ヘソンとトミ