経団連は８日、大手企業の夏のボーナス（賞与・一時金）妥結額の最終集計を発表した。平均妥結額は前年同期比３・４４％増の９７万４０００円で比較できる１９８１年以降、過去最高となった。好調な企業業績を背景に増加した。原則として従業員５００人以上の大手企業を対象に、２２業種・１５４社の妥結額を集計した。製造業は４・３７％増の１０２万９４７９円で集計を始めた９７年以降、初めて１００万円を超えた。非製造業