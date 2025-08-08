福岡市中央区のビルで、作業員2人がエレベーターの巻き上げ機の下敷きになる事故がありました。消防や警察によりますと、8日午後1時40分ごろ、福岡市中央区のビルで作業員2人がエレベーター巻き上げ機の下敷きになりました。機械は約1トンの重さとの情報があり、その後、50代の男性2人が救助され病院に運ばれ、手当てを受けています。2人とも意識不明の重体だということです。現場はビル9階の階段で、警察が当時の状況や落下の原因