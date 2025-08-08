◆セ・リーグ【出場選手登録】▽阪神椎葉剛投手▽ＤｅＮＡ橋本達弥投手▽広島鈴木健矢投手【出場選手登録抹消】▽阪神伊原陵人投手▽阪神木下里都投手▽ＤｅＮＡ吉野光樹投手▽広島塹江敦哉投手▽ヤクルト石川雅規投手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽日本ハム達孝太投手▽オリックス宮城大弥投手▽西武佐々木健投手