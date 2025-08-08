福島県会津若松市の伝統工芸を担う「アカベコランド」から、福島の郷土玩具「赤べこ」に日本の高速鉄道「新幹線」のカラーリングをまとわせた「新幹線赤べこコインケース」が登場。かわいらしい赤べこコインケースに新幹線カラーをまとわせた本商品は、手のひらサイズのコインケースです。以前、Japaaanで紹介した「新幹線赤べこ」のコインケース版となります。なんと新幹線が ”赤べこ化”！？流線形の車体をキュートな姿で再現「