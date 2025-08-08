ベリテ [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は5400万円の赤字(前年同期は3900万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同一期間の2.6％→-2.6％に急悪化した。 株探ニュース