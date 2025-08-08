東洋合成工業 [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比79.4％減の2.9億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の12億円に対する進捗率は24.4％にとどまり、5年平均の61.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.1％→4.3％に急低下した。 株探ニュース