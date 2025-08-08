ケンコーマヨネーズ [東証Ｐ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比55.7％減の7.9億円に大きく落ち込み、通期計画の49.7億円に対する進捗率は16.0％にとどまり、5年平均の68.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.5％→3.4％に大幅悪化した。 株探ニュース