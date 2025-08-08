林兼産業 [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比23倍の5.2億円に急拡大し、通期計画の11.5億円に対する進捗率は45.7％に達し、5年平均の23.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.9％→3.6％に大幅改善した。 株探ニュース