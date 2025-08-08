平和公園を訪れ、平和祈念像の前で手を合わせる園児たち＝8日午後、長崎市長崎は9日、米国による原爆投下から80年となる。長崎市の平和公園で「平和祈念式典」が営まれる。鈴木史朗市長は平和宣言で、核戦争突入への危機感を表明し、各国の指導者に核兵器廃絶への具体的道筋を示すよう求める。市は8日、式典後の被爆者と石破茂首相の面会に、国の援護区域外にいて被爆者と認められていない「被爆体験者」が加わると発表した。