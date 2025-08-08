テレビ朝日系「あのちゃんねる」が４日に放送された。あのちゃんこと、歌手でタレント・あのの冠バラエティー。この日は、ゲストに韓国の５人組ガールズグループ・ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭを招いた。あのちゃんは２０２３年のＮＨＫ紅白歌合戦での共演を振り返り「紅白でお見かけしました！とにかく美しい！カッコいい！」と笑顔。親交の深い女優・本田翼が「（メンバーの）ＳＡＫＵＲＡちゃんになりたい！」と言っていたこ