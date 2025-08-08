経団連は、大手企業の夏のボーナスについて従業員1人あたりの平均が97万円あまりだったと発表しました。7年ぶりに過去最高額の更新です。経団連は従業員が500人以上の大手企業154社を集計し、夏のボーナスの平均支給額をまとめました。その結果、去年より3万2000円あまり増え、1人あたり97万4000円となりました。平均支給額の増加は4年連続で、現在の方法で統計を始めた1981年以来、最も高い金額になりました。業種別にみると、化