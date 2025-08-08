８日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に４日続伸。好業績株を中心に買いが入ったほか、米相互関税に対する不透明感が後退したことも好感された。ＴＯＰＩＸは最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比７６１円３３銭高の４万１８２０円４８銭。プライム市場の売買高概算は２７億３９５９万株。売買代金概算は６兆７７９２億円となった。値上がり銘柄数は１０６７と全体の約６５％、値下がり銘柄数は４９６、変わ