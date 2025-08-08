ＮＹ金時間外取引堅調、一時３５００ドル台上回る場面もトランプ金輸入関税報道で 東京時間16:06現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3498.30（+44.60+1.29%）