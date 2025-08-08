ドル円１４７．３０近辺、ユーロドル１．１６５５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが一服している。米１０年債利回りは４．２５６％付近まで上昇したあと、足元では４．２５％付近に落ち着いている。ドル円は147.45近辺を高値に147.10台まで一時反落。ユーロドルは1.1639レベルを安値に、1.1650台へと下げ渋っている。 USD/JPY147.29EUR/USD1.1654