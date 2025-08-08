相模ゴム工業 [東証Ｓ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は4100万円の赤字(前年同期は1億7500万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.0％→13.4％に急改善した。 株探ニュース