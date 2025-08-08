お笑いトリオ・森三中の大島美幸（４５）が、２０２６年上半期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが８日、発表された。大島にとって朝ドラ初出演となる。ドラマの舞台となる栃木県大田原市出身の大島は、うなぎ店の女将（おかみ）役で出演。「小さい頃から、家族で夢中になって見ていた朝ドラに出演させていただけるなんて、夢のようです。天国のじいちゃん、ばあちゃんが泣いてよろこびます」と感情を爆発させ