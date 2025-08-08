ビー・エム・エル [東証Ｐ] が8月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比9.6％増の29億円に伸び、通期計画の96億円に対する進捗率は30.3％に達し、5年平均の22.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.2％→7.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース